Desalojan juzgados en Ciudad de México por una falsa amenaza de bomba

A través de su cuenta oficial de X, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital mexicana indicó que personal especializado del denominado Grupo Zorros acudió al edificio ubicado en la Avenida Doctor Lavista, en la colonia Doctores, tras recibir el reporte de supuestos artefactos explosivos en el edificio.

Las autoridades capitalinas no reportaron personas lesionadas ni daños materiales derivados de la alerta.

Por su parte, el Poder Judicial de la Ciudad de México informó en un breve comunicado que, ante la amenaza de riesgo de los juzgados, se adoptaron “las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y del personal” judicial.

En tanto, Alessandra Rojo, alcaldesa de Cuauhtémoc, demarcación en la que se localizan los juzgados, apuntó que aproximadamente “600 personas fueron desalojadas de manera preventiva” ante la “supuesta amenaza de bomba”.

Los hechos ocurren un día después de que fuera desalojado el edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la avenida Insurgentes Sur, al sur de la capital mexicana, tras el reporte de un presunto artefacto explosivo que posteriormente fue descartado.