Mercado móvil en México creció 6 % en 2025 y superó los 21.000 millones de dólares

El desempeño contrastó con el avance de apenas 0,8 % de la economía mexicana durante 2025, con diferencias sectoriales, donde las actividades primarias crecieron 4 %, las secundarias se contrajeron 1,1 % por el enfriamiento manufacturero, y las terciarias avanzaron 1,5 %, apoyadas por el consumo interno y los servicios digitales, apuntó el documento.

En ese contexto, el mercado móvil cerró 2025 con 161,6 millones de líneas activas, un aumento anual de 6,2 %, y una penetración récord de 124,3 %.

Solo en el cuarto trimestre se registraron 4,2 millones de adiciones, en un entorno de competencia intensificada por estrategias tarifarias y la consolidación de los operadores móviles virtuales (OMV).

En ingresos, el cuarto trimestre sumó 102.116 millones de pesos (unos 5.673 millones de dólares), un alza anual de 10 %.

De ese total, los servicios aportaron 72.233 millones de pesos (casi 4.013 millones de dólares), un crecimiento de 7 %.

El segmento de equipos alcanzó 29.884 millones de pesos (unos 1.660 millones de dólares), con un salto anual de 16 %, asociado a la migración hacia dispositivos de gama media y alta y un mayor gasto promedio en equipos (cerca de 5.008 pesos).

En el acumulado anual, los servicios totalizaron 277.621 millones de pesos (alrededor de 15.423 millones de dólares), un incremento de 6,5 %, y la venta de equipos sumó 101.187 millones de pesos (casi 5.622 millones de dólares), 4,8 % más.

El consumo promedio de datos móviles ascendió a 6,4 GB mensuales por usuario, 13,4 % más que en 2024, aunque The CIU advirtió un “fuerte rezago” frente a mercados como Chile, con más de 24 GB, lo que —según el reporte— evidencia potencial de expansión.

Pese a ese mayor uso, el ingreso promedio por usuario (ARPU) se estabilizó en 145,7 pesos mensuales, un alza marginal de 0,6 % anual, atribuida a la migración hacia planes con mejores tarifas.

En la estructura del mercado, el prepago representó 82,7 % de las líneas, una baja anual de 0,8 puntos porcentuales, en una tendencia que el reporte vinculó con el atractivo del pospago por el financiamiento de equipos y la inclusión de contenidos digitales.

En prepago, los OMV mantuvieron un crecimiento anual de 36,4 %, aunque con señales de madurez.

Hacia adelante, The CIU señaló desafíos por el bajo dinamismo industrial y la “incertidumbre” ante una transición regulatoria hacia un nuevo marco de competencia, en un mercado todavía marcado por un operador preponderante (América Móvil) y el ascenso de los OMV.