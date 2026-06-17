Ecuador niega haber ordenado juramentos en escuelas en apoyo a Noboa y Erik Prince

"Hoy denuncio ante ustedes un acto de manipulación política, orquestada y mal intencionada, que ha pretendido utilizar lo más sagrado que tenemos: las escuelas de nuestros hijos", dijo la ministra de Educación, Gilda Alcívar, en un video compartido en su cuenta de la red social X.

La alta funcionaria aseguró que el ministerio no ordenó ni autorizó ninguna supuesta directriz enviada por correo electrónico a unidades educativas de Quito y Guayaquil, las ciudades más pobladas del país, en la que se pedía implementar un programa de "lealtad y servicio" que incluía un juramento en apoyo al presidente y a Prince, y la utilización de afiches con la cara de ambos, un acto que fue grabado en una escuela y viralizado en redes sociales.

Alcívar señaló que para enviar estos correos utilizaron una dirección clonada del ministerio con el objetivo de "sembrar el caos, generar confusión y afectar deliberadamente en la imagen del sistema educativo nacional".

La ministra dijo que se trataba de una estrategia política impulsada por "abiertos opositores a la gestión de este Gobierno", y aunque no dio nombres sí mostró en el video una publicación del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) en la que se hacía eco del supuesto pedido.

Y añadió que ya se había presentado una denuncia para que se inicie una investigación de los hechos.

Erik Prince es conocido por haber fundado en 1997 Blackwater, empresa de seguridad privada que vendió a un grupo inversor en 2010 y que estuvo implicada en graves denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la invasión estadounidense en Irak.

Noboa anunció en marzo del año pasado que había establecido una "alianza estratégica" con Prince para luchar contra el "narcoterrorismo", en el marco de la "guerra" que el mandatario mantiene declarada en el país desde enero de 2024 contra el crimen organizado.

El exmilitar estuvo en Ecuador semanas después, en abril, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que Noboa fue reelecto, y regresó en julio, para supuestamente hacer una evaluación sobre la capacitación que iba a dar a las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, después de esas visitas no se conoció más sobre las capacitaciones ni si Prince volvió al país.