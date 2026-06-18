Subirá el precio del iPhone: expansión de IA encarecerá los dispositivos, anticipa Apple

El auge de la inteligencia artificial (IA), que disparó el costo de los chips de memoria, obligará a Apple a subir el precio de sus productos, advirtió su director general, Tim Cook, en una entrevista con el Wall Street Journal publicada el miércoles.

Cook no precisó ni el calendario ni el monto de estas subidas, ni los dispositivos afectados.

El próximo gran lanzamiento de Apple se espera en septiembre con la gama iPhone 18, que podría incluir un modelo plegable.

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“Las subidas de precios son inevitables”

“Por desgracia, las subidas de precios son inevitables”, declaró el jefe del gigante tecnológico estadounidense, y añadió que la empresa trató de “proteger” a sus clientes, pero que “la situación se ha vuelto insostenible”.

Para preservar su margen bruto, cercano al 50%, Apple necesitaría aumentar alrededor de 270 dólares al precio del próximo iPhone Pro, según cálculos de la firma TechInsights citados por The Wall Street Journal.

“Hay menos oferta justo cuando los consumidores quieren dispositivos, y los fabricantes de memoria están trasladando enormes subidas de precios”, afirmó Cook.

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A finales de abril, durante la presentación de los resultados trimestrales de Apple, el directivo eludió referirse a un probable ajuste de los precios.

“Estudiaremos distintas opciones ante el aumento de los costos de la memoria (...) prefiero dejarlo ahí por ahora”.

Ese mismo día, la directora financiera de Microsoft, Amy Hood, previó un impacto de 25.000 millones de dólares por el alza del precio de los componentes.

La construcción acelerada de centros de datos ha disparado el precio de los chips de memoria RAM (DRAM) y de almacenamiento (NAND), dos componentes de los servidores con los que se desarrollan los modelos de IA generativa.

Estos componentes, presentes en casi todos los dispositivos electrónicos, registran aumentos trimestrales de entre el 50% y más del 90% desde finales de 2025, según las consultoras especializadas TrendForce y Counterpoint Research, que no prevén que varíe la tendencia antes de 2027.