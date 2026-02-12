Samsung ya produce en masa chips de memoria de IA de última generación

Los chips HBM4 de gran ancho de banda son un componente clave para los centros de datos de IA. Se espera que la tecnológica estadounidense Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, sea uno de los principales clientes de Samsung.

La compañía surcoreana destacó que inició “la producción en masa del HBM4, líder en la industria”, y que ya envió productos a sus clientes.

“Este logro supone una primicia en el sector y nos asegura una posición de liderazgo temprana en el mercado del HBM4”, afirmó en un comunicado.

Frenesí mundial

El frenesí mundial por construir centros de datos de IA ha disparado los pedidos de microchips de memoria avanzados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los dos gigantes surcoreanos de esos componentes, SK hynix y Samsung, han competido por iniciar la producción de HBM4.

La empresa de investigación TrendForce, con sede en Taiwán, prevé que los ingresos de la industria de los microchips de memoria alcancen un máximo mundial de más de 840.000 millones de dólares en 2027.