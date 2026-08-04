Alianza latinoamericana afianza estrategias contra un crimen organizado "que no improvisa"

El crimen organizado "no improvisa" y "opera en una escala que solo puede combatirse desde un engranaje de fuerzas públicas, fiscalías y sistemas financieros, por lo que en 2024 el BID promovió la coalición que este 5 y 6 de agosto ahondará en la "seguridad como bien común" en una región que, con tan solo el 8 % de la población mundial, concentra el 30 % de los homicidios globales.

"El crimen organizado recluta a niños para construir durante años una lealtad que solo rinde fruto mucho después, y lava su dinero con la misma paciencia, corrompiendo instituciones, filtrándose en mercados legales, la minería legal y las drogas sintéticas porque sabe que el tiempo hace cada peso más difícil de rastrear", analiza Vergara.

El costo de no combatirla, según estimaciones del banco de desarrollo con sede en Washington, alcanza una cantidad similar al 3,4% del PIB regional cada año, lo que equivale al 78 % del presupuesto público en educación y casi doce veces el de investigación y desarrollo.

"No hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad", valora el jefe de la División de Seguridad Ciudadana del banco multilateral que, asegura, es el primero en tener un departamento de este sector específico.

Brasilia acogerá la tercera cumbre de la Alianza, tras la de Argentina en 2025 y la de Ecuador en 2024, donde se presentó la coalición debido a "la clara demanda" de los gobiernos "para dar un paso conjunto" contra la violencia.

Durante la última cumbre en Buenos Aires, la Alianza movilizó 2.500 millones de dólares hasta 2028 para seguridad ciudadana y justicia con el objetivo de crear un bien público regional para el intercambio de antecedentes penales entre países.

La Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida permanente para atender las urgencias de seguridad en la región es otro de los mecanismos que Vergara valora como logros prácticos de la iniciativa, que se activó en 2025 en Perú para desarrollar el Plan de Seguridad y en Jamaica, tras el huracán Melissa.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil será el anfitrión del actual encuentro con 50 autoridades entre ministros, el secretario general de INTERPOL, Valdecy Urquiza, y fiscales nacionales que tendrán una amplia representación en esta edición, adelantó Vergara.

Los sistemas penitenciarios, la protección de recursos estratégicos, la persecución penal integrada, las economías ilegales, las nuevas tecnologías e inteligencia artificial, las iniciativas regionales y las alianzas público-privadas serán siete de los ejes de la agenda de dos días.

El BID, que en dos años ha multiplicado ocho veces la cartera de seguridad ciudadana, actúa como secretaría técnica en esta coalición que, según Vergara, se apoya en tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y desarticular los mercados ilícitos y los flujos financieros.

"El fortalecimiento institucional es un pilar muy robusto donde se trabaja en entregar evidencia respecto a qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y también muchos procesos de reforma", describe el jefe de esta división sectorial con vistas a analizar este miércoles y jueves en Brasilia cómo consolidar esta joven iniciativa regional.