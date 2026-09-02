Decomisan más de 5,4 millones de cigarrillos en el aeropuerto de la Ciudad de México

El decomiso comprendió un peso total de 9,1 toneladas de productos de tabaco de la marca Pall Mall repartidos en dos operaciones consecutivas de inspección a embarques internacionales que arribaron a la principal terminal aérea capitalina.

De acuerdo con el reporte oficial, los importadores intentaron ingresar el material de forma irregular al declarar falsamente en las guías aéreas que los cargamentos contenían bocinas y básculas eléctricas.

Los agentes federales descubrieron la mercancía oculta mediante esquemas de inteligencia aduanera, análisis de riesgo, revisión documental y la aplicación de tecnología con equipos de Rayos X, antes de proceder a la revisión física.

En la primera intervención, las fuerzas de seguridad localizaron 3,83 millones de cigarrillos distribuidos en 320 cajas, mientras que en la segunda inspección interceptaron un millón 608.000 unidades repartidas en 134 cajas adicionales.

La totalidad del producto asegurado, que equivale a 271.920 cajetillas de tabaco, quedó bajo el resguardo formal de la autoridad aduanera para iniciar las investigaciones jurídicas correspondientes y determinar su estatus legal.

La detección fue realizada por personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) tras identificar inconsistencias entre la documentación presentada y el contenido real.

Este decomiso se da en un contexto de intenso despliegue operativo en las aduanas aéreas de la capital, donde las Fuerzas Armadas y las autoridades aduaneras han estrechado el cerco sobre el tráfico internacional de mercancías ilícitas y sustancias reguladas, al tiempo que el Gobierno mexicano busca blindar la recaudación fiscal, la salud pública y el comercio formal frente a las redes de contrabando internacional.

El mercado ilegal de cigarros ha ganado terreno en México y, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), uno de cada cuatro cigarrillos vendidos en el país es de procedencia ilícita, favorecido, entre otros factores, por la amplia brecha de precios entre el producto legal y el de contrabando.