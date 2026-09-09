Guatemala incorpora a más de 3.000 policías a sus filas para combatir la inseguridad

Este incremento sitúa la cobertura de seguridad en unos 254 agentes por cada 100.000 habitantes, una cifra aún por debajo del promedio de América Latina -estimado en más de 310 policías por cada 100.000 personas- y lejana de los indicadores regionales para hacer frente a la criminalidad.

De acuerdo con datos oficiales, Guatemala mantiene en lo que va de año una tasa media de 16,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.

No obstante, el presidente del país, Bernardo Arévalo de León, recordó este miércoles durante el acto que hace 17 años la cifra alcanzaba las 45 muertes violentas por ese mismo número de personas.

En enero de 2026, el país vivió un fuerte repunte de la violencia pandillera tras motines en tres cárceles.

Presuntos miembros de la pandilla Barrio 18 lanzaron ataques coordinados contra la Policía en represalia por la recuperación del control estatal de esos penales, que dejaron 11 agentes muertos.

Ante la gravedad de la situación, Arévalo decretó primero un estado de sitio y después un estado de prevención para reforzar operativos de seguridad y recuperar el control frente a las pandillas que duró hasta mayo pasado.

Con el ingreso de estos 3.098 efectivos en 2026 -que se suman a los 2.431 incorporados en 2024 y a los 3.787 de 2025-, el Gobierno acumula 9.316 nuevos agentes graduados, un avance del 77,6 % respecto a la meta de 12.000 policías proyectada para la presente administración, lo que eleva la fuerza activa a unos 46.500 elementos para proteger a 18,3 millones de habitantes.

"Los nuevos agentes irán a servir a las comunidades del altiplano, oriente y fronteras (las áreas del país golpeadas por estructuras delictivas), donde la corrupción e impunidad abrieron puertas al crimen organizado", afirmó el mandatario.