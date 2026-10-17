Anthropic propone que un juez autorice vetar modelos de IA peligrosos

Anthropic, creador del asistente de inteligencia artificial Claude, propuso su propio marco de regulación ante la falta de una ley federal, según el cual Washington podría vetar un modelo de IA peligroso pero sólo con la autorización de un juez.

La iniciativa fue presentada a legisladores estadounidenses, reveló el medio Politico.

El texto de la propuesta plantea que Washington pueda bloquear un modelo de IA en caso de riesgo inminente de causar más de 50 muertos o heridos graves o pérdidas por más de 1.000 millones de dólares. Todo, bajo el visto bueno de un juez.

Lea más: Nueva York califica de “poco creíbles” las respuestas de SpaceX sobre seguridad de su IA

Asimismo, se obligaría a los desarrolladores de IA a “poner a prueba los modelos más potentes”, a transparentar sus resultados frente al público, así como a “someterlos a una evaluación independiente” y “mantener un sólido programa de seguridad”, dijo un portavoz de Anthropic a la AFP este viernes.

Cuando resulte peligroso

Bajo el gobierno de Donald Trump, las empresas de IA están solo obligadas a decretos y compromisos voluntarios. El mandatario republicano se opone a frenar el auge de esta tecnología que impulsa la economía estadounidense.

El Congreso se mantiene dividido frente al tema, y no ha aprobado nada relacionado. La seguridad de la IA cobró relevancia tras las revelaciones de una serie de incidentes causados por sistemas avanzados de inteligencia artificial que se escaparon del control de sus creadores.

En junio, Anthropic fue obligada por Washington a suspender sus modelos más avanzados por casi tres semanas tras ser vetada por el Pentágono.

Lea más: Japón declara una emergencia en el ciberespacio ante una ola de ataques

Las relaciones de la empresa con el gobierno de Trump mejoraron recientemente.

“Nuestra propuesta (de regulación) también otorga al gobierno federal la capacidad de bloquear o disuadir el despliegue de los modelos más potentes cuando resulte peligroso”, remarcó el vocero de Anthropic.