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Tecnología
28 de octubre de 2026 - 18:30

Detienen en sureste de México a ciudadano estadounidense por fraude y robo de identidad

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles en el estado de Yucatán, en el sureste de México, a Richard Panas, ciudadano estadounidense de 68 años considerado un objetivo prioritario para el Gobierno de Estados Unidos por su vinculación con un grupo delictivo dedicado al fraude y robo de identidad.

Por EFE
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En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del país informó que la captura derivó de trabajos de investigación y del intercambio de información que resultaron en la implementación de cercos de seguridad en el municipio de Mérida, capital de Yucatán, donde identificaron al sujeto.

"Al aproximarse para corroborar su identidad, constataron que no acreditó su estancia regular en territorio nacional, por lo que procedieron a su detención", precisó el documento.

Fuentes oficiales confirmaron a EFE que Panas cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en el estado de Florida, Estados Unidos, por su participación en delitos de fraude y robo de identidad, aunque no revelaron el grupo delictivo con el que se le asocia.

La SSPC detalló que al detenido se le informaron sus derechos de ley y posteriormente fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para continuar con los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes.

La detención ocurre en el marco de la cooperación interinstitucional, en Yucatán, entre elementos de la SSPC, Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, el fraude fue el delito con mayor incidencia en este estado durante 2025, seguido por las amenazas y extorsión.

La medición estimó una tasa de 9.894 fraudes por cada 100.000 habitantes de 18 años y más, mientras que las amenazas registraron 4.268 casos y la extorsión 4.158 casos.

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