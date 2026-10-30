La Justicia francesa autoriza una marcha en centro de París y el Gobierno recurre el fallo

Nada más conocer el fallo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que el prefecto de Policía de París presentará un recurso por considerar que persiste un riesgo elevado de nuevos disturbios, saqueos y actos vandálicos, como los registrados durante las movilizaciones del 17 de octubre.

"Estamos en un Estado de derecho y vamos a recurrir", declaró Nuñez durante un desplazamiento a Ruán (unos 135 kilómetros al noroeste de París), donde también se produjeron disturbios en los dos sábados anteriores, y advirtió de que mañana será una jornada de "muy alto riesgo" en todo el país por la tercera jornada de movilización contra el aumento del coste de vida y el deterioro de los servicios públicos.

El trazado originalmente propuesto por los sindicatos empezaba en la plaza de la Bastilla y terminaba en la de Nación, mientras que en paralelo los 'chalecos amarillos' pretendían partir del mismo sitio para concluir en Concorde, a los pies de los Campos Elíseos y cerca del Elíseo y de la Asamblea Nacional francesa, dos simbólicas sedes del poder en el país, pasando por la zona muy comercial de Ópera.

La alternativa que había propuesto la Prefectura de Policía de París iba desde la Porte de Charenton (sur) hasta la de Bagnolet (este), una ruta que rodea parte de París y evita los ejes comerciales.

La prohibición de los recorridos por el centro de París estaba justificada, según Nuñez, por los graves incidentes registrados en las anteriores movilizaciones. Incidió, en ese sentido, en que las restricciones propuestas por la Prefectura pretendían evitar alteraciones del orden público, no limitar la libertad de manifestación.

El ministro alertó adicionalmente sobre los llamamientos difundidos en redes sociales por grupos de extrema izquierda y otros colectivos radicalizados para provocar disturbios, cometer saqueos y aprovechar la celebración de Halloween, el sábado, para organizar concentraciones violentas, también por la noche.

Según Nuñez, algunos mensajes incluyen referencias a la insurrección y la revolución y llaman a reunirse en plazas públicas con el rostro cubierto, algo que ya prohíbe la ley.

Ante estas amenazas, la Prefectura de París volvió a decretar, a partir de esta noche y durante todo el fin de semana, un toque de queda circunscrito a la place de la República y al nudo comercial de Châtelet-Les Halles, donde se produjeron numerosos saqueos el fin de semana del 17 y el 18 de octubre.

Los menores no acompañados de al menos un representante legal, además, no podrán circular a partir de las 21 horas en varios barrios de la capital.

El Gobierno ha dispuesto un operativo policial excepcional de 70.000 agentes en todo el territorio nacional, con policías, gendarmes, unidades móviles, vehículos blindados, drones y helicópteros. El dispositivo incluirá también controles en carreteras, estaciones y redes ferroviarias para detectar armas y prevenir posibles actos violentos.

El ministro aseguró que las manifestaciones autorizadas podrán desarrollarse y estarán protegidas por las fuerzas de seguridad, pero advirtió de que habrá una respuesta "de extrema firmeza" contra saqueadores, grupos violentos y quienes ataquen a los agentes.