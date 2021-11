Faltó contenido a la propuesta del gobierno, se niega a ejercer soberanía

Expertos en temas energéticos cuestionaron la propuesta acercada por el Gobierno de nuestro país con respecto a la revisión del anexo c del tratado de Itaipú. El ingeniero Ricardo Canesse cuestionó que el Gobierno no ejerza la soberanía mientras que el expresidente de la Ande, Pedro Ferreira, cuestionó la falta de contenido en la propuesta además de recomendar seguir de cerca las negociaciones y no bajar la guardia.