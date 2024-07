Aún no se define juicio oral para ’'Tío Rico’': audiencia se retomará el próximo 7 de agosto

La causa que involucra a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, todavía no fue elevada a juicio oral y público, pese a que los agentes del Ministerio Público como la defensa ya presentaron todo los elementos en audiencia preliminar. De esta forma, se proseguirá con el proceso el miércoles 7 de agosto a las 09.00 de la mañana. El abogado de Insfrán, Álvaro Arias, comentó que la solicitud de la fiscalía de incluir una supuesta comunicación entre el procesado Insfrán y el prófugo uruguayo Sebastián Marset no puede ser tenida en cuenta debido a que no hubo orden judicial.