Empieza la temporada alta de viajes a las playas de Brasil: hoy salieron 39 buses

La finalización de las actividades académicas marca el inicio del viaje masivo de paraguayos al extranjero, principalmente de estudiantes, con destino a Brasil como parte del cierre del año lectivo. Este viernes partió el primer grupo importante de buses, y se espera que en los próximos días la cantidad aumente.

Entre la madrugada y la mañana de este viernes salió un total de 39 buses con aproximadamente 1.400 personas. Como se trata de viajes de larga distancia se deben hacer los trámites de Migraciones, es decir tanto la entrada y salida en Paraguay como en Brasil.

Desde la Dirección de Migraciones explicaron que, ante el inicio de la temporada alta de viajes al extranjero, fue necesario reforzar los equipos de trabajo en el puesto del Puente de la Amistad, considerando que el destino principal son las playas de Brasil y la principal es el citado puesto.

Igualmente, desde la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) también reportaron intensos controles de los ómnibus. Fausto Pereira, funcionario de dicha institución, explicó que están fiscalizando las pólizas del seguro internacional.

Recomienda recurrir a vehículos en buen estado

Pereira recomendó a los pasajeros optar por vehículos en buen estado para los viajes, ya que el trayecto es largo y no se pueden arriesgar en transportes que no están en condiciones. “Muchos vehículos apenas llegan de Asunción a Ciudad del Este. Algunos pasajeros son engañados al contratar el transporte, y recomendamos que presenten denuncias si esto ocurre, porque algunos alumnos se preparan durante dos o tres años y luego no pueden llegar”, añadió.

En cuanto al horario más recomendable para cruzar el Puente de la Amistad, Pereira explicó que es durante la noche y la madrugada, ya que durante el día hay mucho tránsito de vehículos particulares que entran y salen del país.