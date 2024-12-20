Encontrá el regalo perfecto para Navidad en Areguá

Este evento combina naturaleza, arte e historia, ofreciendo una experiencia agradable para quienes buscan un regalo especial o una actividad diferente para el fin de semana. Las orquídeas serán las protagonistas del encuentro, se destacan como una excelente opción navideña, ideales para decorar el hogar o sorprender a seres queridos con un toque de sofisticación.

Los visitantes podrán admirar y adquirir orquídeas de diversas variedades, desde las clásicas phalaenopsis, con sus flores elegantes en tonos blancos y rosados, hasta las llamativas Maxilaria, con sus colores vibrantes y exquisitos aromas. También estarán disponibles las Den phal, Aerides, y las vanda, famosas por sus raíces aéreas y tonos intensos.

Las orquídeas son un regalo especial porque simbolizan elegancia, amor y respeto. Además, son ideales para estas fiestas porque duran mucho más que un ramo de flores tradicional.

Historia y cultura en cada rincón

Además de la exhibición de orquídeas, el evento contará con una colección de fotografías antiguas. Otro punto destacado será el rincón dedicado a Rafael Barrett, donde los visitantes podrán explorar la vida y obra de este destacado escritor.

Los asistentes también podrán disfrutar de opciones gastronómicas saludables, como pizzas de masa madre, pastaflora de avena sin azúcar, entre otros. También envasadas al vacío para llevar y guardar en heladera.