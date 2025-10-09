China registró más de 2.430 millones de viajes durante la 'Semana dorada', un nuevo récord

Del 1 al 8 de octubre, hubo un promedio diario de 304 millones de viajes transregionales, un crecimiento interanual del 6,3 %, de acuerdo a datos del Ministerio de Transporte recogidos por la agencia oficial Xinhua.

Durante esta festividad, el gigante asiático registró alrededor de 888 millones de viajes con fines turísticos, un aumento de 123 millones con respecto a los siete días de vacaciones de la 'Semana dorada' de 2024.

Según el Ministerio de Cultura y Turismo, el gasto turístico nacional en estos ocho días alcanzó los 809.000 millones de yuanes (113.631 millones de dólares estadounidenses, 97.857 millones de euros), en torno a un 15,4 % más que en el mismo período vacacional del año pasado.

Por su parte, la Administración Nacional de Inmigración reportó un total de 16,34 millones de viajes transfronterizos durante esta 'Semana dorada', lo que representa un aumento interanual del 11,5 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este período, los viajes transfonterizos de extranjeros crecieron un 21,6 %, alcanzando los 1,43 millones, y de los 751.000 extranjeros que ingresaron al país, 535.000 lo hicieron bajo la política de exención de visado, lo que supone incrementos interanuales del 19,8 y el 46,8 %, respectivamente.

Estas vacaciones, que comenzaron el 1 de octubre con motivo del aniversario de la fundación de la República Popular China, se alargaron hasta este mismo miércoles, extendiéndose un día más de lo habitual por la coincidencia de la Fiesta de Medio Otoño, que este año cayó el 6 de octubre.

La 'Semana Dorada' es uno de los principales períodos vacacionales del año en China y constituye un importante motor para el turismo y el consumo interno.