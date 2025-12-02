La mexicana Ciudad Juárez impulsa con foro la sostenibilidad turística en su frontera

En una entrevista con EFE, Francisco Moreno Villafuerte, director de Promoción Turística del Gobierno Municipal, señaló que el foro llega a una frontera que quiere estar a la vanguardia y alinear sus políticas públicas con la agenda global.

“Creo que es para nosotros ya una obligación ver buenas prácticas que nos inviten a ser más responsables con el medio ambiente, pero también con la comunidad, para que pongamos en las empresas y en las estrategias gubernamentales proyectos de sostenibilidad que hagan desarrollar Ciudad Juárez como un lugar a la vanguardia”, afirmó.

Destacó que en el entorno turístico ya existen empresas que están ajustando sus procesos a modelos más responsables, especialmente en áreas naturales como las dunas de Samalayuca, conocidas oficialmente como ejido Villaluz, donde existe un plan de manejo avalado por Semarnat, Profepa y Conanp.

Detalló que algunas operadoras cuentan con permisos anuales y Registro Nacional de Turismo y respetan de forma extraordinaria la actividad turística y recreativa, no solamente con una conciencia de minimizar el impacto, sino que además dejan mejor de lo que encuentran el área natural protegida de acuerdo a lo comentado.

Por su parte, Julio Chávez, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Chihuahua, resaltó que la sostenibilidad agrega valor a toda la cadena turística del estado y puede marcar la diferencia en las decisiones de viaje.

“Cuando tengas la oportunidad de seleccionar entre dos hoteles con el mismo precio, con la misma garantía de satisfacción, pero uno tiene muy claro su mensaje de sostenibilidad y el otro no, seguramente vas a elegir el que tiene muy claro el tema de sostenibilidad”, señaló.

Chávez consideró que el foro representa un primer paso para sensibilizar a prestadores de servicios, estudiantes y funcionarios sobre conceptos como la economía circular, aún poco desarrollados en México.

Desde una perspectiva internacional, Jorge Moller, director para Latinoamérica y el Caribe del Consejo Global de Turismo Sostenible, subrayó que el desarrollo turístico debe centrarse ante todo en las comunidades locales.

“Esta industria del turismo tiene que basarse en encuentros humanos, en el cuidado de las comunidades locales y en resaltar esa identidad que los hace únicos”, afirmó.

Respecto a la condición fronteriza de Ciudad Juárez, el experto aseguró que existe una oportunidad para retener a los viajeros que solo cruzan de paso.

“Hay un desafío, cómo logramos que Juárez logre entregar valor y servicios para que aquellos que están de viaje puedan quedarse acá”, dijo, y llamó a evitar la discriminación y a “sumar a todos en un plan del propio Juárez”.