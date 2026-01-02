Aeropuertos paraguayos recibieron más de 1,3 millones de pasajeros en 2025

El ingreso de pasajeros de enero a diciembre del año pasado fue un 4 % mayor respecto a 2019, indicó la Dinac en la red social X.

La institución destacó que "el crecimiento sostenido" del tráfico aéreo en 2025 refleja una "recuperación plena del sector" y la superación de los niveles de prepandemia.

El 23 de diciembre pasado, la Dinac señaló en un comunicado que en 2019 ingresaron a los aeropuertos del país 1.271.976 pasajeros.

En 2025 arribaron al país un 9,4 % más de pasajeros respecto a 2024, cuando ingresaron 1,175.166 personas.

El aumento de 2025 se explicó, según la Dinac, por el retorno de líneas aéreas que habían suspendido sus operaciones a causa de la pandemia.

También influyó la incorporación de nuevas aerolíneas como la empresa boliviana BoA, la brasileña Azul Líneas Aéreas, la chilena Jetsmart y la argentina FlyBondi.

La Dinac destacó que este año Paraguay recibió viajeros que asistieron a eventos internacionales como la final de la Copa Sudamericana y la décima ronda del Campeonato Mundial de Rallies (WRC).

El aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, es la terminal con mayor actividad y conexiones en Paraguay y concentra casi la totalidad del tráfico aéreo.