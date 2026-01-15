México podría superar los 3.600 millones de dólares en beneficios económicos por Mundial

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre, explicó que esta derrama económica se daría al ampliar los beneficios del torneo más allá de las ciudades sede y activar el consumo interno en todo el país, aunado a una estrategia integral que involucre a estados, municipios y negocios locales vinculados al turismo, el comercio y los servicios.

De la Torre explicó que el Mundial no debe entenderse como un evento limitado a tres sedes en México, sino como una plataforma nacional con efectos en zonas colindantes, ciudades con campos de entrenamiento, corredores turísticos y comunidades que pueden capitalizar el flujo de visitantes.

“No son solo tres entidades (estados)", afirmó al recordar que son muchos más los estados y municipios mexicanos los que participan de manera indirecta.

El presidente de Concanaco Servytur dijo que la clave está en activar una derrama transversal, apoyada en programas de consumo interno y promoción turística que ya han probado su eficacia.

Recordó que iniciativas como La Gran Escapada y Viernes Muy Mexicano han generado decenas de miles de millones de pesos en ventas acumuladas, lo que demuestra —dijo— el potencial de replicar y escalar estos modelos durante el Mundial.

Según el dirigente, solo La Gran Escapada logró alrededor de 40.000 millones de pesos (unos 2.222 millones de dólares) y Viernes Muy Mexicano, en cuatro ediciones, sumó 48.000 millones de pesos (unos 2.667 millones de dólares).

Junto con El Buen Fin, estos tres programas generaron más de 307.000 millones de pesos (unos 17.056 millones de dólares) en beneficios económicos, lo que refuerza la expectativa de un impacto mayor durante el Mundial 2026.

De la Torre subrayó que para maximizar el efecto económico se requiere unidad entre sector público y privado, así como mensajes responsables que refuercen la confianza del visitante.

“Si queremos que nos vaya bien, también hay que hablar bien de lo que hacemos bien”, apuntó, al advertir que los discursos negativos afectan la percepción y, con ello, el consumo y la afluencia turística.

La estrategia de Concanaco Servytur contempla promocionar turismo comunitario, experiencias culturales, gastronómicas y comerciales, con el objetivo de que la derrama llegue a la economía de barrio y al hogar, y no se concentre solo en grandes cadenas o zonas específicas.

Asimismo, el líder empresarial afirmó que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para detonar crecimiento regional, fortalecer a los negocios familiares y posicionar a México como un destino competitivo más allá del evento deportivo, siempre que se actúe con coordinación, planeación y visión de largo plazo.