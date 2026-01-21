Morelia (México) se exhibe en FITUR como destino cinematográfico y ciudad de bodas

Con una arquitectura colonial de gran valor patrimonial, “Morelia es una ciudad viva, muy bella”, que cuenta con numerosas localizaciones para el rodaje de películas y largometrajes, ha resaltado su alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, en una entrevista con EFE en el marco de la feria.

A este atractivo se suma, según Martínez Alcázar, otro factor clave para la industria audiovisual: “Es más económico realizar una producción en Morelia que en lugares como España”, ha asegurado el alcalde, quien ha subrayado la competitividad de la ciudad en el sector.

La ciudad se presenta así como un destino cinematográfico privilegiado, que cuenta con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), motor cultural y turístico, así como una Comisión Fílmica, creada hace tres años, que contribuye a potenciar este sector y facilitar la llegada de nuevas producciones tanto nacionales como internacionales.

Otra de las grandes apuestas de Morelia en Fitur es el denominado “turismo de romance”, vinculado a la celebración de bodas y eventos, una actividad que es posible, entre otras cuestiones, gracias al valor histórico y monumental de los diferentes espacios de la ciudad para este tipo de celebraciones, destaca Martínez Alcázar.

En esta línea, el patrimonio arquitectónico de la ciudad es uno de sus principales reclamos, pues "cuenta con 1.113 edificios catalogados como Patrimonio de la Humanidad", subraya el alcalde, entre los que destacan su acueducto, compuesto por 256 arcos de cantera, y la catedral, uno de los emblemas de la ciudad.

El centro histórico de Morelia fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1991, un reconocimiento que ha contribuido a posicionarla entre los diez principales destinos turísticos de México, según ha destacado Martínez Alcázar.

En los últimos cuatro años, Morelia -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- ha pasado de recibir 3,5 millones de turistas a 7 millones, lo que representa "nuevos hoteles, restaurantes y negocios, así como una derrama económica que al menos se ha duplicado”, ha detallado el alcalde.