Zacatecas y Mérida quieren aprovechar el turismo alternativo en México de cara al Mundial

México es una de las sedes del próximo Mundial de fútbol, por lo que se espera que alrededor de 5,5 millones de visitantes internacionales -un 44 % más que en ejercicios anteriores- visiten el país durante el torneo.

De esta forma, el secretario de Turismo de la ciudad de Mérida (en el Estado de Yucatán), Armando Casares, anunció la firma de varios convenios de colaboración con Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, las tres ciudades mexicanas donde se disputarán partidos, para incrementar las conexiones directas por vía aérea.

“Quien quiera entre gol y gol, así se llama nuestra campaña, puede ir a visitar Mérida, tomando en cuenta que somos la ciudad más segura de de México, que tenemos la gastronomía, el folclore, las zonas arqueológicas, pues que se puedan dar una escapadita entre gol y gol a visitar Mérida con estos puentes aéreos”, explicó Casares a EFE.

Además, reforzarán los vuelos directos con Toronto (Canadá) y con ciudades estadounidense como Atlanta y Miami, de manera que intentarán atraer también a visitantes desde las otras sedes del Mundial.

Por su parte, el secretario de Turismo del Estado de Zacatecas, Le Roy Barragán, también se mostró “muy contento” por la oportunidad que supone para México albergar por tercera vez este evento.

“Nosotros estamos en medio de dos sedes -Monterrey y Guadalajara-, a solo tres horas aproximadamente por carretera. Tener en medio a una de las Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad más hermosa de América no se lo pueden perder”, argumentó en una entrevista a EFE.

Entre los atractivos de la capital de esta región está, en palabras del secretario, una de las catedrales más importantes y “hermosas” de México, junto con varios museos y festivales como el que se celebra en Semana Santa y la Semana de Pascua, el festival cultural Ramón López Velarde, que cumple 40 años con una programación que incluye exposiciones, danza, teatro o jazz, entre otras actividades.

Otra de las coincidencias que presentaron en Fitur Zacatecass y Mérida -destinos que colaboran con EFE en la difusión de este contenido- es que en su oferta destaca el turismo comunitario, es decir, que aquellos que los visitan puedan conectar con la naturaleza y, sobre todo, con las comunidades locales.