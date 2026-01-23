Daddy Yankee y Olga Tañón presentan campaña de Turismo de Puerto Rico 2026 en Fitur

"Hoy Daddy Yankee y Olga Tañón llegan a la Estación PR en FITUR, en España, junto a la gobernadora Jenniffer González para presentar la campaña de Marca Puerto Rico 'Yo Te Quiero Puerto Rico'", informó la gobernadoraGonzález en un mensaje en su cuenta en la red social X.

Asimismo, la mandataria destacó en un comunicado que la trayectoria, el arraigo cultural y el legado de estos artistas fueron elementos determinantes para la incorporación de ambos a la campaña.

Yankee ya formó parte de otra iniciativa similar denominada ‘Verano Infinito’, de la marca ‘Voy Turisteando’, dirigida a promover el turismo interno en el archipiélago caribeño.

"Contar con Daddy Yankee y Olga Tañón como imágenes oficiales de la isla durante 2026 reconoce el impacto que han tenido en la construcción de nuestra identidad cultural. Representan dos generaciones, dos géneros musicales y una misma esencia puertorriqueña. Son reflejo de quiénes somos y de cómo celebramos nuestra isla desde adentro", añadió González.

Por su parte, Tañón, expresó que "es un honor inmenso" ser parte de esta campaña, que utiliza su imagen para exaltar las grandezas de Puerto Rico.

"Representar a mi isla, su cultura, su energía, sus sonidos y su gente, junto a una figura tan influyente como Daddy Yankee reafirma mi compromiso de celebrar lo que somos y de llevar ese orgullo en el corazón", remarcó la cantante conocida como 'La mujer de fuego'.

Del mismo modo, Yankee dijo que Puerto Rico siempre ha sido "una fuente infinita de inspiración" para él.

"Ser parte de esta campaña me llena de orgullo, porque celebra nuestra cultura, nuestra gente y todo lo que hace única a nuestra isla", enfatizó el 'Rey del Reguetón'.

La pieza musical de la campaña 'Yo Te Quiero Puerto Rico', es una composición original del maestro Cucco Peña, escrita en 1999 y reconocida como una de las obras más emblemáticas del cancionero puertorriqueño contemporáneo.