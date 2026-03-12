Quito, la capital de Ecuador, acumula 24 premios turísticos desde 2023

Así lo destacó en una entrevista con EFE el alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, para quien la ciudad "ha sido históricamente un lugar seductor para el turismo". Entre esos reconocimientos destaca el premio Destino cultural líder de Suramérica (Oscar del Turismo), en 2025.

Quito, cuyo centro histórico es patrimonio cultural de la humanidad desde 1978 por la Unesco, ha sido también distinguida por esa organización como Ciudad Creativa en la categoría de Arquitectura y Patrimonio Histórico, y como Ciudad del Aprendizaje en 2025 gracias al proyecto 'Quito Vuelve al Aula'.

En 2024, Quito logró el récord Guinness al mayor número de personas dibujando simultáneamente, con 6.775 personas que contribuyeron a crear la nueva marca ciudad.

Sin dejar de lado la promoción turística, la Alcaldía ha puesto el foco en obras bajo el lema 'Quito renace', con proyectos como recuperar la zona de La Mariscal, que era un centro turístico por excelencia.

"Lo que estamos haciendo nos está recién igualando a otras capitales latinoamericanas, pero, evidentemente, estamos destacando en el país, y esto está brindando también mayores facilidades para el turismo", dijo al apuntar que el Metro de Quito "es hoy un activo en términos de turismo", lo que se demuestra en que, "todas las paradas del metro, han tenido un incremento de actividades económicas".

"El centro histórico está vendiendo entre 30 % y 40 %", comentó Muñoz al avanzar que este año buscarán impulsar la gastronomía de la ciudad, con apoyo de la empresa privada.

También este año, Quito acogerá los 'Latin American Wedding & MICE Awards', conocidos como los "Óscar" de la industria de bodas y eventos.

Muñoz mencionó también la importancia del turismo vinculado a los conciertos, como las tres presentaciones de Shakira en Quito que atrajeron a más de 100.000 asistentes, lo que tuvo un impacto en la ciudad de 50 millones de dólares.

El turismo cultural también tiene ya consolidados festivales de Jazz y de música sacra, y ahora suman esfuerzos para que el teatro coloque a Quito como un referente en Latinoamérica.

Quito no es "solo campanarios e iglesias", es -entre otros- deportes extremos, cultura, experiencias, historia, gastronomía, es naturaleza con parroquias rurales con diversas atracciones, puntualiza Muñoz.

Esto ha llevado a que haya cerca de 16.000 establecimientos turísticos registrados, entre restaurantes, hoteles, agencias de viaje y servicios turísticos.

Entre los retos está la inseguridad, un fenómeno que preocupa al alcalde, que lo atribuyó a "un deterioro en los últimos ocho años de los indicadores de seguridad brutal". "Esto es innegable, y esto está asociado también por la pérdida de inversión pública en el Estado en su conjunto", añadió.

Además de las acciones que corresponden al Ejecutivo en torno a la seguridad, Muñoz comentó que al Municipio le interesa la "seguridad basada en la ocupación del espacio público", por lo que han invertido miles de dólares en recuperar varias zonas.

En ese sentido, mostró preocupación por la reciente reforma a una ley de gobiernos locales que obliga a destinar el 70 % del presupuesto a inversión pública y el 30 % a gasto corriente.

"El turismo genera ingresos a la ciudad y al país, y mucho de lo que podemos ofertar en materia turística es la potente industria cultural que tenemos. Pero el sector más penalizado con la reforma es el de cultura", comentó Muñoz, que ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad a la reforma.