ONU Turismo destaca que el sector será siempre "una herramienta para la paz"

Así lo manifestó en una rueda de prensa con motivo de la celebración del 126º Consejo Ejecutivo de ONU Turismo que se celebra en la ciudad española de Toledo (centro), donde calificó de "muy triste lo que está ocurriendo" en Oriente Medio.

La emiratí Al Nowais abogó, en cualquier caso, apostó por "ser positivos" y remarcó que el turismo es una de las primeras industrias en recuperarse tras las crisis, como se demostró tras la pandemia de la COVID-19 con un 40 % de incremento en 2025.

A raíz del conflicto en Oriente Medio, se mostró convencida de que, "con estrategias correctas, nos recuperaremos más rápido".

Por su parte, el ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, definió el turismo como "un gran constructor de paz y un fenómeno resiliente", a la vez que reiteró la posición del Gobierno de España "en contra de la guerra y por la finalización del conflicto en Próximo Oriente".

España alberga la sede de este organismo de la ONU, con sede en Madrid.

Hereu destacó que el año pasado hubo 1.520 millones de viajeros en todo el mundo que dejaron 1,9 billones de euros de inyección económica y que esa tendencia se mantiene este año, con un crecimiento del 2 % en el primer trimestre "pese a las dificultades geopolíticas".