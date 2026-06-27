Un turista francés muere tras visitar las ruinas de Machu Picchu

La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (DDC) señaló que el turista, al que identificó como Thierry Francois Roger, "requirió atención médica" cuando visitaba el monumento arqueológico.

La nota añade que "de inmediato, el personal de rescate del Ministerio de Cultura activó los protocolos de atención y lo trasladó al tópico de la Clínica Pardo", ubicado en la zona de ingreso al sitio turístico.

"Tras la evaluación médica se dispuso su evacuación en una ambulancia hacia el Centro de Salud de Machu Picchu para recibir atención especializada. Lamentablemente, el ciudadano falleció durante el traslado", indica el texto.

El Ministerio de Cultura no especificó las causas exactas de la muerte, pero expresó "sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos" del fallecido que, según indicaron medios locales, tenía setenta años.

Machu Picchu, que se ubica a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la zona selvática de la región del Cusco, recibe desde el 19 de junio un promedio de 5.600 personas al día, por el inicio de la temporada alta en el principal destino turístico del país.

En las últimas semanas, se ha informado que la gran demanda de los boletos, que se venden en su mayoría de manera virtual, pero también en el local del Ministerio de Cultura en el distrito de Machu Picchu, generó largas colas "y malestar" entre los visitantes, que en ocasiones tienen que esperar hasta un día para ingresar al sitio arqueológico.

El pasado 25 de mayo, la organización internacional New 7 Wonders advirtió que persisten riesgos y problemas de infraestructura en Machu Picchu que amenazan el estatus de nueva maravilla del mundo, otorgado por esa entidad en 2007.