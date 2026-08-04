República Dominicana recibió 7,7 millones de visitantes hasta julio, un 7 % más interanual

Del total de visitantes, 5.885.259 llegaron por vía aérea y 1.814.859 fueron cruceristas, según los datos presentados por Collado durante un acto con representantes del sector turístico en Santo Domingo.

Solo en julio ingresaron al país 1.083.448 visitantes, de los cuales 921.718 fueron turistas por vía aérea y 161.730 cruceristas.

La llegada de turistas por avión aumentó un 6,7 % respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con las cifras oficiales.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor, con el 48 % de los turistas recibidos en julio, seguido por Canadá (7 %), Argentina y Colombia (6 % cada uno), Puerto Rico (5 %), México y Reino Unido (3 % cada uno) y España (2 %).

El ministro informó además que la ocupación hotelera alcanzó el 76 % en julio y que el nivel de satisfacción de los visitantes fue de 4,4 sobre una escala de cinco puntos.