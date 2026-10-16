Aerolínea Gol suspende la ruta Asunción-Río de Janeiro: esto explica Dinac

Según explicó el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, la suspensión de la conexión Asunción-Río de Janeiro por parte de la aerolínea brasileña Gol responde a una nueva política empresarial impulsada por la llegada de nuevos directivos al grupo de transporte aéreo.

Agregó que a la nueva perspectiva empresarial de la firma se suma el aumento del precio del combustible. La compañía en su anunció destacó este factor como clave que, de acuerdo con sus argumentos, repercute directamente en sus costos operativos.

El titular de la Dinac aclaró que la suspensión de la conexión entre Paraguay y Brasil no constituye una medida aislada contra el mercado paraguayo. Por el contrario, reveló que Gol prevé dejar de operar más de 40 rutas dentro de su red, entre ellas la que conecta Asunción con Río de Janeiro.

“Es la nueva política de este grupo, que va a tener otra visión u otro rumbo en cuanto a los negocios que hará este conglomerado de transporte aéreo”, señaló.

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Rentabilidad, otro factor detrás de la suspensión

Aunque destacó la importancia de la conexión entre Asunción y Río de Janeiro, Mendoza indicó que la ruta no movilizaba una gran cantidad de pasajeros para la aerolínea.

En ese contexto, sostuvo que la rentabilidad constituye un elemento clave en los estudios de mercado y en las proyecciones comerciales de las compañías aéreas. Sus declaraciones apuntan a que el volumen de pasajeros y la viabilidad económica de la operación también podrían haber influido en la decisión.

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¿Gol volverá a operar en Paraguay?

Pese a la suspensión de la ruta a Río de Janeiro, el presidente de la Dinac manifestó su expectativa de que la aerolínea retome e incluso amplíe sus operaciones en Paraguay en el futuro.

“Gol es una empresa muy sólida, creemos que muy pronto van a estar de nuevo operando con nuestro país en más conexiones”, declaró.

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Por otra parte, Mendoza reveló que dentro de unos días podría conocerse el resultado del sumario abierto a la aerolínea Paranair ante las constantes denuncias por la cancelación y reprogramación de vuelos, además de la demora excesiva de los reembolsos. No obstante, no quiso adelantar la información que maneja respecto a la decisión que se adoptaría.