Samoa: qué ver entre selvas, playas de coral y aldeas tradicionales

Samoa es un país insular de la Polinesia, en el Pacífico Sur, situado al noreste de Fiyi y al este de Tonga. Sus dos islas principales, Upolu y Savai’i, concentran casi toda la experiencia viajera: selva tropical, costas de coral, aldeas tradicionales y caminos que recorren paisajes volcánicos.

Su rasgo distintivo es la fa’a Samoa, la forma de vida samoana basada en la familia extensa, el respeto a los mayores y la comunidad. Se percibe en las aldeas, los cultos dominicales, la hospitalidad y los fale, construcciones abiertas donde muchas familias viven o reciben huéspedes.

Lea más: Santa Lucía: qué ver y hacer entre volcanes, playas caribeñas y selva

Qué ver y hacer en Samoa

En Upolu, las To-Sua Ocean Trench son una de las imágenes más reconocibles del país: una gran cavidad volcánica conectada al mar, con escaleras que bajan hasta una piscina natural rodeada de vegetación. Conviene ir temprano, cuando hay menos visitantes y la luz revela los tonos del agua.

La costa sur reúne algunos de los paisajes más atractivos de la isla. La cascada Sopoaga, el salto de Papapapaitai y la playa de Lalomanu, frente a islotes y arrecifes, justifican dedicar un día entero a la ruta. Para nadar y hacer esnórquel, el acceso a muchas playas atraviesa terrenos de aldeas: se paga una pequeña entrada que suele contribuir a su mantenimiento.

Savai’i ofrece una Samoa más rural y extensa. El campo de lava de Saleaula, creado por una erupción a comienzos del siglo XX, conserva ruinas parcialmente cubiertas por roca negra.

Cerca de allí, los Alofaaga Blowholes expulsan columnas de agua marina a través de tubos de lava cuando sube la marea. En la costa este, la reserva de Falealupo suma bosque, pasarelas entre árboles y atardeceres sobre el océano.

Lea más: Zanzíbar, Tanzania: un laberinto de especias y atardeceres en el Índico

Apia merece al menos una jornada. El mercado de Fugalei permite probar frutas tropicales y observar la vida cotidiana, mientras que el Museo Robert Louis Stevenson, en Vailima, acerca la historia del autor escocés que pasó sus últimos años en Samoa.

Mejor época para viajar a Samoa

La estación más seca va de mayo a octubre, con temperaturas cálidas, menor humedad y condiciones favorables para recorrer las islas. Es el período más demandado, por lo que conviene reservar vuelos y alojamientos con anticipación.

De noviembre a abril aumentan las lluvias, el calor y la humedad, aunque los chaparrones suelen alternarse con horas de sol. Es una época menos concurrida y, en algunos casos, con mejores tarifas.

Información útil para organizar el viaje

Una semana permite conocer Upolu y Savai’i sin convertir el viaje en una carrera; diez días dan margen para playas, senderos y estancias en aldeas.

La moneda es el tala samoano (WST), el inglés y el samoano son idiomas oficiales, y en áreas rurales conviene llevar efectivo.

Lea más: slas de Indonesia para visitar al menos una vez: de templos en Bali a corales en Raja Ampat

Alquilar auto es la opción más práctica: en Samoa se conduce por la izquierda y se necesita un permiso local temporal.

Los domingos muchas actividades y comercios reducen su horario por la importancia religiosa y familiar del día; es una oportunidad para bajar el ritmo y respetar la dinámica local.