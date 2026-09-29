Zanzíbar, Tanzania: un laberinto de especias y atardeceres en el Índico

Zanzíbar es un archipiélago semiautónomo ubicado en el océano Índico, a unos 35 kilómetros de la costa de Tanzania, en África Oriental. Está compuesto por dos islas principales, Unguja (conocida popularmente como Zanzíbar) y Pemba, además de varios islotes menores.

Su ubicación estratégica la convirtió históricamente en un puerto clave de las rutas comerciales entre África, India y el mundo árabe.

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¿Cómo llegar?

La forma más común de llegar es en avión al Aeropuerto Internacional Abeid Amani Karume (ZNZ), conectado con importantes aeropuertos africanos y de Oriente Medio.

También operan vuelos domésticos regulares desde el Aeropuerto Internacional de Dar es Salaam.

Para quienes prefieren el mar, existen ferrys rápidos que unen Dar es Salaam con la isla principal en aproximadamente dos horas.

¿Qué ver y qué hacer?

Stone Town: el casco histórico, declarado el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO , invita a perderse entre callejones estrechos diseñados para resguardarse del sol. Destacan sus imponentes puertas de madera tallada con clavos de bronce y los mercados concurridos.

Playas de Nungwi y Kendwa: ubicadas en el norte, se caracterizan por sus arenas blancas y la escasa diferencia entre marea alta y baja, lo que permite nadar durante todo el día y contemplar atardeceres memorables.

Excursión a Prison Island (Isla Changuu): un corto viaje en bote desde Stone Town lleva a este islote que alberga un santuario de tortugas terrestres gigantes centenarias y un antiguo edificio histórico.

Tour de las especias: visitar una plantación tradicional permite conocer de cerca el cultivo de nuez moscada, canela, pimienta y vainilla que dio fama mundial al archipiélago.

¿Qué comer?

La gastronomía es un reflejo de su historia multicultural, con fuerte presencia de mariscos frescos y especias orientales. El plato emblemático es el Zanzibar Pizza, una preparación callejera única elaborada con masa fina rellena de carne, huevo, cebolla y mayonesa.

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En el mercado nocturno de Forodhani Gardens, junto al mar, se pueden degustar pinchos de pescado, pulpo a las brasas y el tradicional jugo de caña de azúcar con jengibre y limón.

¿Cuál es la mejor época para viajar?

El clima es tropical y cálido todo el año.

La temporada seca va de junio a octubre, ideal para disfrutar de la playa y caminatas con temperaturas agradables. Entre enero y febrero también se registra buen clima y menor nubosidad.

Las épocas de lluvias se dividen en las precipitaciones largas de marzo a mayo y las lluvias cortas de noviembre a diciembre.

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