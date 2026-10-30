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Viajes
30 de octubre de 2026 - 15:30

Embajada EE.UU. alerta a sus ciudadanos sobre robos y agresiones en República Dominicana

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Santo Domingo, 30 oct (EFE).- La embajada de Estados Unidos en la República Dominicana advirtió este viernes a sus ciudadanos sobre casos de viajeros que han sido drogados y robados o agredidos sexualmente en el país, algunos de ellos tras conocer a los agresores mediante aplicaciones de citas o en bares y discotecas.

Por EFE
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Estados Unidos es el principal emisor de turistas hacia República Dominicana, país que en 2025 recibió 11,6 millones de visitantes extranjeros, de los cuales 4,4 millones, equivalentes al 37,9 %, fueron estadounidenses.

En la alerta, la embajada advierte que en algunos casos "los delincuentes contactan a las víctimas a través de aplicaciones de citas o en bares y discotecas".

"Los ataques se han producido en residencias privadas, como alojamientos de alquiler a corto plazo, así como en hoteles y moteles o sus alrededores", agregó.

Ante esta situación, recomendó a los estadounidenses mantenerse atentos a señales delictivas y adoptar medidas de seguridad personal durante sus viajes a la República Dominicana.

Entre sus recomendaciones, aconsejó a quienes utilicen aplicaciones de citas reunirse con personas desconocidas únicamente en lugares públicos y evitar sitios aislados, como residencias privadas o habitaciones de hotel.

También advirtió que las propuestas de cambiar de lugar de encuentro podrían ser una señal de intenciones delictivas.

La embajada instó, además, a no dejar alimentos ni bebidas sin vigilancia, ni aceptar estos de personas recién conocidas, así como informar a familiares o amigos sobre los planes de encuentro, el lugar de la cita y la identidad de la persona con la que se reunirán.

La sede diplomática también exhortó a mantenerse alerta en zonas frecuentadas por turistas y prestar atención al entorno, al tiempo que advirtió de que las víctimas de estos delitos pueden perder sus dispositivos electrónicos, lo que dificulta conservar pruebas de las comunicaciones con los presuntos agresores.

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