Idoyaga confirma el “arreglo”

El extitular del Senacsa Hugo Idoyaga confirmó hoy que Jair de Lima, titular de frigorífico Concepción, le confesó que hubo “un arreglo” con autoridades, de manera a reanudar el funcionamiento de su empresa.

ETIQUETAS

Idoyaga conversó esta mañana con el programa La Lupa, de Telefuturo, donde confirmó las denuncias de coima inicialmente reveladas por el ganadero Carlos Trapani, quien involucró al ministro de Industria, Gustavo Leite, y al de Agricultura y Ganadería, Luis Gneiting.

El extitular del Senacsa estuvo varios días "desaparecido", según dijo ayer el fiscal Néstor Ruiz. Refirió también que su declaración sería trascendental para iniciar una investigación formal por cohecho pasivo.

Lea más: Pidieron dinero para Leite

El dato fue revelado en las últimas horas del miércoles 6. Posteriormente, el senador Juan Carlos Galaverna salió a reafirmar la versión y su vez mencionó a Emilio “Tiki” Cubas Gusinky, primo de Leite, como el "intermediario" de la "propina".

Lea más: Acusan a Leite de pedir coima

Tras desatarse la polémica, el jueves 7, Jair de Lima, dueño del frigorífico Concepción, convocó a una conferencia de prensa, ocasión en que negó que hubiera pagado coima alguna para la rehabilitación de su empresa, salpicada por el escándalo del contrabando de carne procedente del Brasil.

Lea más: Dueño de frigorífico negó haber pagado coima

Idoyaga, quien fue destituido el pasado 29 de mayo de la dirección del Senacsa, reafirmó este sábado que ese mismo día de su remoción, el propio Jair le reveló el "arreglo" al que llegó con altas autoridades del Gobierno para lograr seguir con sus operaciones en el sector. "Nos encontramos y le digo: 'Acá hay algo más... Yo sospecho algo, quiero que me cuentes con toda honestidad...'. Ahí él me mira y me dice: 'Usted es muy sabio, doctor, y sí, esto está conversado'", detalló.

El empresario del sector cárnico -prosiguió Idoyaga- reconoció que el lunes 28 de mayo realizó la primera "entrega" de la coima, consistente en US$ 300.000. "Me dice que está arreglado, que 'ayer hicimos el primer pago, la primera parte del pago de un arreglo...'. Le consulto el monto y me dice que son US$ 500.000, '300 (mil) ya se entregó ayer'", puntualizó.

Al ahondar en el intermediario, el extitular del Senacsa aclaró que ni siquiera pensó que se trataba del primo de Leite, Emilio Tiki Cubas. "Y le pregunto yo (a Jair): '¿Al ministro Leite (fue el pago)?'. Y me dice que 'no, a un intermediario, alguien de Yacyretá'. Y yo ni conozco quién es y me da un nombre, me dice 'Emilio'", agregó.

Habló además de otro arreglo de US$ 100.000, pero que sería para el ministro de Agricultura, Luis Gneiting. Según dijo, aunque el secretario de Estado no fue mencionado en la conversación, sí lo fue la esposa de éste. "También me habló de otros US$ 100.000 y ahí mencionó a la esposa de Gneiting", sostuvo.

Posteriormente, Idoyaga comentó cuáles fueron los motivos que llevaron a Jair de Lima a pagar altas sumas de dinero en medio del escándalo de la carne. "'¿Por qué lo hiciste?', le consulto y ahí me sale y me dice: 'O muero o sobrevivo. Necesito trabajar, Hugo. Tengo contenedores por todo el mundo'", al señalar que el empresario buscaba reanudar sus operaciones a toda costa.

Agregó que, al consultarle al empresario si podría reafirmar todo lo confesado ante las autoridades, Jair le aseguró que podría hacerlo; sin embargo, eso no ocurrió, ya que el brasileño negó todo en conferencia de prensa. A este respecto, Idoyaga dijo entender su actitud. "Entiendo también la actitud de Jair, que pasó un mes con todas las autoridades buscándole el pelo en la sopa", alegó.

Indicó que se encuentra a disposición del Ministerio Público y que en los próximos días fijarán una fecha para prestar declaración indagatoria sobre el caso. Negó haberse ocultado, alegando que se encontraba encargado de negocios personales luego de haberse enterado de su destitución.

A propósito de esto, señaló que nunca le comunicaron oficialmente que lo sacarían de su puesto. "Hasta ahora sigo esperando la comunicación oficial", dijo, y añadió que nadie se comunicó con él. Reveló que se enteró a través de la conferencia de prensa en la que comunicaban que lo reemplazaban y ya luego a través del decreto por el que el Ejecutivo nombraba nuevo titular del Senacsa a Fredis Estigarribia.

Admitió haberse sentido manoseado por las autoridades. "He sido manoseado en esta situación. La forma en que se hizo no merezco, más allá del cambio, que es algo que se veía venir. Dijo que sintió utilizado más que nunca en la conferencia de prensa en que comunicaron su destitución. "Yo salí como el corrupto", indicó.

Con respecto a las declaraciones del ganadero Carlos Trapani, quien fue el que "destapó" esta situación, dijo que valora su actitud. "Valoro la actitud del doctor Trapani. Somos tres personas que hemos recibido la misma información. Ni Trapani ni yo somos mentirosos", subrayó.

Antecedentes

Todo esto se inició el 2 de mayo pasado, con la incautación en Pedro Juan Caballero de 180.000 kilos de carne provenientes del Brasil del Frigorífico Concepción que contaban con documentación adulterada. La empresa importó, solo en 2018, según datos oficiales, 7.262 toneladas de carne vacuna desde el Brasil. Solo hay papeles y documentación por 3.600 toneladas. Esto puede ser porque se falsificaron documentos. A raíz de esto, Senacsa suspendió importaciones y exportaciones del dicho establecimiento, el pasado 8 de mayo.

Ya el 17 de mayo, el Gobierno resolvió levantar de forma parcial la sanción, permitiendo reiniciar sus exportaciones, excepto en cinco mercados importantes (Chile, Rusia, Unión Europea, Taiwán e Israel). La prohibición de exportar seguía vigente.

Este hecho motivó la destitución de varios jefes e incluso el director de Aduanas y el ministro de Agricultura. También fueron imputados varios de ellos, como así también Jair de Lima, titular del frigorífico.

Luego, en horas de la mañana del 29 de mayo, el MIC sancionó al Frigorífico Concepción por transgredir el régimen de licencia previa para importar carne del Brasil. La multa fue G. 16.517.089.741. Ya a la tarde, se comunicaba sobre la destitución de Idoyaga, quien dijo haberse enterado a través de una llamada de la prensa.