ABC AM 730
20 de abril de 2026 - 18:18

AUDIO: Violencia en el Clásico: ¿qué hicieron en Uruguay para combatirla?

Olimpia Cerro Porteño clásico superclásico incidentes hinchas Defensores del Chaco
Olimpia Cerro Porteño clásico superclásico incidentes hinchas Defensores del ChacoFernando Romero, ABC Color