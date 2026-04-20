Suspensión de partidos por goteras, en la Liga Nacional de Básquetbol

Lastimosamente para el normal desarrollo del espectáculo, la lluvia hizo de las suyas para desnudar la realidad con respecto a la precariedad de los tinglados de estos polideportivos, el Luis Fernández, de Ciudad, y el Ka’a Poty, de Gold, para estos juegos del baloncesto.

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Único cotejo disputado este lunes

El juego San Alfonzo de Minga Guazú y Deportivo Amambay, en el polideportivo del Comando Logístico, se desarrolló normalmente.

La visita, Amambay, se impuso con autoridad ante los pedrojuaninos, por el score de 79-48. Los parciales: 17-8, 20-20, 18-11, 24-9.

El otro partido de la fecha disputado, ya en forma adelantada, el domingo, fue entre Olimpia Kings y Félix Pérez Cardozo, que ganaron los bicampeones 96-87.

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Suspensiones

La suspensión del partido entre ciudenses y campoalteños fue comunicada en redes por el local faltando solo 30 minutos para el inicio. Las goteras en el polideportivo del club habrían sido las causantes de la suspensión de este encuentro.

Kaa poty

Sin embargo, la postergación del partido entre Gold y sanjosianos demoró como una hora antes que los organizadores tomen la decisión de suspender el cotejo. El partido estaba previsto para las 20:30 inicialmente.

No se dio a conocer una voz oficial sobre la fecha de continuidad de los partidos, ya que de persistir las lluvias no será posible que se disputen este martes.