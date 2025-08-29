A La Gran 7-30

AUDIO: Polémicos molinetes en el estadio: Policía pide informes

29 de agosto de 2025 - 11:03
Instalan "accesos inteligentes" con molinetes de cuerpo completo en el Estadio de Defensores del Chaco.
Instalan "accesos inteligentes" con molinetes de cuerpo completo en el Estadio de Defensores del Chaco.
