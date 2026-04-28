Clima en Paraguay: ¿dónde llovería este martes?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Hoy solo se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental, no así en otras áreas como Asunción o el sur o este del país.

Las precipitaciones continuarían mañana miércoles y el jueves, que también registrarían ocasionales tormentas eléctricas, en el norte y el este del territorio paraguayo.

Mañanas frescas

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido. Asunción registraba una temperatura de 11 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 23 grados en la capital, 21 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 27 en el Chaco.

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Se espera que la temperatura suba en los próximos días, con máximas de 25 grados en Asunción mañana y 28 grados el jueves. Las mínimas se mantendrían debajo de los 20 grados.