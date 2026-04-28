Acuchilló a su mamá militar porque tiró el osito de peluche que le regaló su novia

La supuesta tentativa de matricidio se produjo ayer aproximadamente a las 23:45 en una casa del barrio Caaguazú de la ciudad de Ñemby, departamento Central, indicaron fuentes policiales.

La víctima fue una suboficial de segunda de la Armada Paraguaya, quien sufrió múltiples heridas en el pecho, el cuello, la cara y hasta la cabeza, al ser atacada con tres cuchillos por su propio hijo, un adolescente de 16 años.

Según la Dirección de Policía de Central, madre e hijo viven solos en esa casa.

Discusión precedió a supuesta tentativa de matricidio en Ñemby

Supuestamente, el problema empezó cuando la mamá le preguntó al hijo por una plata que tenían guardada en una alcancía.

En medio de la discusión, la mamá habría tirado un osito de peluche de su hijo, que le fue regalado a este por una compañera de colegio que sería su novia, siempre según los intervinientes.

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Esto habría desatado la reacción desmedida del adolescente, quien primero golpeó brutalmente a su mamá y luego la atacó con dos cuchillos de mesa y otro de carnicería.

Al ver tirada a su mamá, quien empezaba a perder sangre, el menor de edad salió corriendo. La señora fue rescatada por vecinos y se encuentra en el Hospital Militar de Asunción.

El supuesto autor fue localizado esta madrugada cerca de un yuyal cercano, donde fue detenido. Se halla recluido en la comisaría 55° Central del barrio Vista Alegre de Ñemby.