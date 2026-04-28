Policiales
28 de abril de 2026 a la - 09:09

Acuchilló a su mamá militar porque tiró el osito de peluche que le regaló su novia

Los tres cuchillos usados por el adolescente para atacar a su mamá militar.
Los tres cuchillos usados por el adolescente para atacar a su mamá militar.

Un adolescente de 16 años atacó con tres cuchillos anoche a su mamá, una militar de la Armada Paraguaya, porque esta tiró un osito de peluche que le regaló al chico su novia, según fuentes policiales. La supuesta tentativa de matricidio ocurrió en Ñemby.

Por ABC Color

La supuesta tentativa de matricidio se produjo ayer aproximadamente a las 23:45 en una casa del barrio Caaguazú de la ciudad de Ñemby, departamento Central, indicaron fuentes policiales.

La víctima fue una suboficial de segunda de la Armada Paraguaya, quien sufrió múltiples heridas en el pecho, el cuello, la cara y hasta la cabeza, al ser atacada con tres cuchillos por su propio hijo, un adolescente de 16 años.

Según la Dirección de Policía de Central, madre e hijo viven solos en esa casa.

Discusión precedió a supuesta tentativa de matricidio en Ñemby

Supuestamente, el problema empezó cuando la mamá le preguntó al hijo por una plata que tenían guardada en una alcancía.

En medio de la discusión, la mamá habría tirado un osito de peluche de su hijo, que le fue regalado a este por una compañera de colegio que sería su novia, siempre según los intervinientes.

Lea más: Indígena asesina a su padre y se entrega a la Policía en Concepción

Esto habría desatado la reacción desmedida del adolescente, quien primero golpeó brutalmente a su mamá y luego la atacó con dos cuchillos de mesa y otro de carnicería.

Al ver tirada a su mamá, quien empezaba a perder sangre, el menor de edad salió corriendo. La señora fue rescatada por vecinos y se encuentra en el Hospital Militar de Asunción.

El supuesto autor fue localizado esta madrugada cerca de un yuyal cercano, donde fue detenido. Se halla recluido en la comisaría 55° Central del barrio Vista Alegre de Ñemby.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.