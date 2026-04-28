Abuso en el Centenario: condenado fue detenido tras 14 años

La Policía Nacional comunicó la detención de Rodrigo Daniel Renault (29), quien en 2017 fue condenado a cinco años y seis meses de encierro como responsable del abuso sexual que sufrió una menor de edad en el predio del Club Centenario en noviembre de 2012.

El comisario Juan Pereira, jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, mencionó que la orden de captura contra Renault data de 2019 y la detención se concretó a primeras horas de este martes en una vivienda particular de la ciudad de San Lorenzo.

“Lograba eludir los controles cambiando de domicilio, no se quedaba en un lugar fijo. En algún momento había trabajado para una empresa, luego fue desvinculado. Se ha realizado el seguimiento hace un par de meses por parte del Departamento de Búsqueda de Prófugos precisamente y es así que se logra esta ubicación y con los datos precisos se solicita y se obtiene la orden de allanamiento”, explicó.

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La condena contra Rodrigo Renault

Rodrigo Daniel Renault Alegría afrontó en 2017 un juicio de cuatro meses hasta que fue condenado por el tribunal conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, Cynthia Lovera y Héctor Capurro, quienes basaron su fallo en la declaración que dio la víctima en la cámara Gesell y también en el diagnóstico médico que dieron los peritos del Ministerio Público.

De acuerdo al testimonio de la afectada, fueron cuatro los jóvenes que la llevaron hasta una de las canchas de tenis del club y la sometieron sexualmente, pero posteriormente esta solo pudo reconocer al condenado como su agresor.

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Tras la condena, los abogados recurrieron a la Cámara de Apelación para solicitar la nulidad de la sentencia, cuestionando varios puntos en los que se basó la sentencia, entre ellos la cámara Gesell. Añadieron que el tribunal era incompetente para llevar adelante un juicio contra un menor de edad y que se tenía que conformar un colegiado especializado en la materia.

Finalmente, en 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrada por los ministros César Diesel, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia resolvió no hacer lugar a un pedido de aclaratoria contra el fallo que rechazó el recurso de casación interpuesto por los abogados.

Tras esta resolución, quedó firme la condena contra el joven que fue hallado culpable de haber violado a una menor de edad durante una fiesta desarrollada en el mencionado club social.

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