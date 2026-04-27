Pensión: desde mayo se incorporarán 3.000 adultos mayores más

Desde hoy se debió implementar la inclusión de 11.000 mil nuevos beneficiarios al Programa de Pensión Alimentaria a Adultos Mayores, que de acuerdo a datos del MDS que corresponde a la planilla de abril, llega a más de 370.000 personas.

Al respecto, el ministro Tadeo Rojas, también había anunciado que en mayo se completará la inclusión de unas 3.000 personas más del grupo de 68 años.

Este grupo de nuevos beneficiarios corresponde a los nacidos entre diciembre de 1957 y abril de 1958, en el marco del proceso de universalización del programa establecido por la nueva ley.

Implementación es gradual

La Ley N° 7322/2024 establece que los paraguayos mayores de 65 años deben incorporados de manera automática como potenciales beneficiarios una vez que el MDS verifique los requisitos.

Sin embargo, la inclusión se realiza de manera gradual en base a la edad, y a medida que la disponibilidad presupuestaria lo permita. Por esto, para saber si tu nombre o el de tu familiar ya está dentro de la lista de beneficiarios, uno puede ingresar a este link: https://listadoam.mds.gov.py/

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