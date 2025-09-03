A La Gran 7-30

AUDIO: Peña promulgaría hoy ley para decretar feriado “albirrojo”

03 de septiembre de 2025 - 10:53
Un niño con la bandera de Paraguay ingresando al estadio Defensores del Chaco para el partido frente a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.
Un niño con la bandera de Paraguay ingresando al estadio Defensores del Chaco para el partido frente a Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.@albirroja
Enlace copiado