Lula sobre Paraguay y la Triple Alianza: ¿cuál es la intención detrás de los polémicos dichos?

Durante un acto político el pasado viernes en Sao Paulo, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva desató una polémica al atribuir a Paraguay la culpa por el estallido de la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a ese país con una coalición integrada por Argentina, Brasil y Uruguay entre 1864 y 1870.

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil”, dijo Da Silva en un discurso en el que buscaba justificar el gasto militar, en medio de la campaña previa a las elecciones presidenciales en Brasil, en las que Lula buscará la reelección.

Legisladores e historiadores paraguayos han cuestionado las expresiones del presidente brasileño y han señalado que el conflicto que terminó en 1870 no comenzó por ambiciones expansionistas de Paraguay, sino como una reacción del Gobierno paraguayo de esa época ante una intervención militar del Imperio de Brasil en Uruguay.

Sin embargo, hasta el momento el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo – que sí ha reaccionado en controversias recientes como la polémica entre la senadora Celeste Amarilla y el futbolista francés Kylian Mbappé - aún no se ha manifestado sobre los dichos del presidente brasileño.

“Una cuestión nacionalista política”

Uno de los legisladores que sí han reaccionado es el senador opositor independiente Eduardo Nakayama, quien comentó sobre la polémica hoy en conversación con ABC Cardinal.

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“Me sorprendió lo que dijo (Lula da Silva) porque, como líder político que es, presidiendo el país que prácticamente lideró la Triple Alianza y sabiendo la sensibilidad que eso tiene para nosotros por las consecuencias devastadoras de esa guerra, debería haber tenido mayor tacto para tocar innecesariamente un tema sumamente polémico”, opinó el senador Nakayama.

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El parlamentario dijo creer que las afirmaciones del presidente brasileño no fueron un “desliz” casual, sino una movida electoralista deliberada.

“Lo está haciendo por una cuestión nacionalista política de cara a sus elecciones, busca el voto duro de los nacionalistas que no están contentos con él”, especuló.

Añadió que es posible que se trate también de un intento de “desalentar el éxodo masivo” de empresarios y representantes de otros sectores productivos a Paraguay.

“Un presidente no dice las cosas por azar, no creo que se le haya antojado decir eso”, dijo. “Él, que tanto fustiga a otros líderes que hablan por hablar (...), no puede tener un desliz de esa forma. Definitivamente creo que estaba dentro de sus intenciones”.

Señaló que las expresiones de Lula da Silva tienen poco sentido en el contexto de un debate sobre el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas brasileñas, teniendo en cuenta que actualmente Paraguay no constituye “ninguna amenaza” militar para Brasil.

“No estamos hablando de un funcionario de segundo rango”

El senador Nakayama criticó también el silencio de la Cancillería paraguaya, que no se ha pronunciado sobre el tema en los más de dos días que han pasado desde el discurso de Lula da Silva en Sao Paulo.

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“No había necesidad de escalar siendo descorteses, pero sí había que apuntarles un error y una ofensa innecesaria. No estamos hablando de un funcionario de segundo rango o un futbolista, es el presidente de Brasil”, subrayó.

El legislador dijo creer que el tema será tratado en la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores hoy y que será discutido por el pleno del Senado en su sesión ordinaria del próximo miércoles.

La Guerra de la Triple Alianza es hasta ahora el mayor conflicto bélico registrado en Sudamérica. Se estima que el conflicto se saldó con las muertes de alrededor de 300.000 paraguayos – entre militares y civiles –, una cifra que, según estimaciones, habría equivalido a hasta el 85 por ciento de la población que tenía el país al comenzar la guerra.