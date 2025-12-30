A La Gran 7-30
30 de diciembre de 2025 - 14:04

AUDIO: “No hay una solución rápida” ante altos precios de carne en Paraguay, señala Conacom

La Cámara de Carnes asegura abastecimiento de costilla para fin de año.
