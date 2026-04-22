Rocío Vallejo exige la renuncia de Penner tras el permiso a Rivas: “Sos una estafa”

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje contra el senador Orlando Penner, exintegrante de su partido, tras la sesión en la que la Cámara Alta concedió un polémico permiso al colorado cartista Hernán Rivas, investigado por su título de abogado falso.

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“Penner, lamento que mi imagen haya estado en tus carteles y lamento haber repartido tus periódicos en el 2023”, disparó Vallejo. La legisladora cuestionó la decisión de Penner de abandonar las filas de Patria Querida para sumarse a la Asociación Nacional Republicana (ANR) bajo la premisa de conseguir obras para su región.

“Si aún te queda integridad, renunciá”

Para la diputada, el voto de Penner a favor de otorgar el permiso a Hernán Rivas, procesado por la presunta falsificación de su título de abogado, representa una violación a la Constitución Nacional.

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“Te fuiste a la ANR por ‘agua para el Chaco’ y hoy violaste la Constitución. Si aún te queda integridad renunciá, sos una estafa”, sentenció Vallejo.

Un acueducto “tan falso como el título de Rivas”

El Partido Patria Querida (PPQ) también emitió un comunicado oficial donde repudió la conducta de Penner y la decisión del pleno del Senado. En el documento, el partido comparó las promesas de Penner con el escándalo que rodea a Hernán Rivas.

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Según el PPQ, Penner “vendió su voluntad al Gobierno supuestamente a cambio del acueducto para su región”. Sin embargo, el partido sostiene que dicha promesa gubernamental “compite en falsedad con el título de abogado de Hernán Rivas”.

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Desde la oposición lamentaron que senadores que ingresaron al Congreso con votos opositores terminen acompañando lo que califican como una “estafa legal”.

Sostienen que el permiso concedido a Rivas busca blindarlo de la justicia y contradice abiertamente las normas fundamentales de la República.