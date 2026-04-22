Detienen a otro hincha vinculado en la gresca durante el Superclásico

Agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción lograron la detención de Diego Isabelino Vera, un hombre de 32 años que contaba con una orden de captura pendiente por perturbación a la paz pública.

El operativo se llevó a cabo a las 21:00 sobre las calles Carlos Fiebrig y María Auxiliadora, en la capital. Según el reporte oficial, Vera está directamente vinculado a la causa judicial N° 532/26, que investiga el enfrentamiento desatado entre hinchas y las agresiones a Policía Nacional.

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Durante el procedimiento, los investigadores incautaron un teléfono celular de la marca Samsung que pertenecía al detenido. Los peritos de la Policía Nacional analizan el contenido del dispositivo en búsqueda de evidencias que permitan identificar a otros participantes del conflicto.

La Dirección de Investigación de Hechos Punibles cuenta con una amplia base de datos de imágenes de circuitos cerrados y videos captados por ciudadanos particulares. Estas grabaciones permitieron poner nombre y apellido a varios de los protagonistas de los actos vandálicos.

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Los disturbios dejaron un saldo de una docena de personas heridas. Entre los afectados se encuentran varios agentes de la Policía Nacional que fueron sobrepasados por la violencia.

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Tras los enfrentamientos, circularon imágenes de presuntos barrabravas de Cerro Porteño exhibiendo escudos, cascos y chalecos arrebatados a los agentes antimotines como si fueran “trofeos de guerra”.

Garantías y próximos pasos

Tras su captura, Diego Isabelino Vera fue trasladado a una sede policial previo diagnóstico médico, cumpliendo con las garantías constitucionales. El hombre ya se encuentra bajo libre comunicación y a disposición del Juzgado y del Ministerio Público.