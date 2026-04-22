Diego Gavilán se suma al Sportivo 2 de Mayo como coordinador

El Club Sportivo 2 de Mayo anunció oficialmente la incorporación de Diego Gavilán como su nuevo Coordinador Técnico, un movimiento que subraya la intención de la directiva pedrojuanina de dar un salto de calidad en su estructura interna.

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En este nuevo rol, Gavilán no se limitará a una tarea específica, sino que tendrá la responsabilidad de coordinar, planificar y acompañar el trabajo deportivo de manera integral.

Su visión global será clave para el funcionamiento de la institución, orientando los esfuerzos hacia un crecimiento sostenido que permita al “Gallo Norteño” afianzarse como un equipo competitivo y con una estructura moderna.

La llegada del profesional se fundamenta en su destacada trayectoria dentro del fútbol, donde ha sabido brillar tanto en su etapa de futbolista de élite como en su faceta de director técnico.

Gavilán aportará su experiencia y liderazgo para optimizar los recursos actuales del club y fortalecer el desarrollo deportivo en todos sus niveles, desde las bases hasta el plantel principal.

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Esta apuesta se enmarca en un proyecto institucional que busca elevar los estándares de trabajo y dotar al equipo de una identidad futbolística clara.

Con este nombramiento, el Sportivo 2 de Mayo reafirma su compromiso de evolución constante, confiando en que la capacidad de Gavilán será el motor para consolidar una estructura sólida y preparada para los desafíos que exige la primera división.