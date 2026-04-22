“Quema de marca país”: sector del cuero denuncia chantaje de ONGs ante el mercado europeo

La industria del cuero paraguayo enfrenta una de sus crisis más fuertes, no por falta de calidad o capacidad técnica, sino por un conflicto reputacional en Europa.

En una entrevista con ABC TV, Emilio Vidal Bedoya, presidente de la Cámara de Cuero, y Diego Zavala, exministro de Industria y Comercio, denunciaron que el sector está siendo víctima de una “quema de la marca país” impulsada por organizaciones no gubernamentales (ONG).

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El conflicto se basa en las denuncias realizadas por líderes del pueblo Ayoreo en Italia. Los representantes indígenas sostienen que la producción de cuero en el Chaco impulsa la destrucción de su hábitat. Sin embargo, para la industria local, este discurso es un “chantaje” que cierra las puertas al sector.

El golpe económico al sector

Vidal Bedoya fue relató que el mercado italiano anteriormente absorbía entre el 60% y 70% de la producción premium, prácticamente dejó de comprar cuero paraguayo.

Detalló que actualmente, dos grandes curtiembres están paradas y afecta a más de 5.000 trabajadores directos. Asimismo, al retirarse los compradores principales, el valor del producto se desplomó.

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Según refirió, las marcas de lujo prefieren evitar problemas mediáticos y optan por proveedores de Estados Unidos o Brasil.Prefieren comprar el producto más caro, pero sin “inconvenientes mediáticos”.

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“Es doloroso ver cómo se pierde un mercado que costó 30 años construir. No es porque hayamos trabajado mal o porque no podamos dar trazabilidad, es por una campaña de desprestigio”, lamentó Vidal Bedoya.

Este conflicto se pelea con “fantasmas”

Según explicaron, las empresas reciben cartas con plazos de 48 horas para responder preguntas técnicas sobre deforestación de otras compañías, algo imposible de contestar sin un sistema de información trazable, que recién ahora se está consolidando.

Sobre las denuncias de los líderes Ayoreo en Italia, Vidal Bedoya cuestionó la veracidad de los relatos presentados en Europa.

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“Llevan a los ayoreos de la mano como si fueran muñecos. Reclaman 550.000 hectáreas sin títulos y dicen que las topadoras les achican el espacio, pero ¿cómo pueden saber ellos que específicamente ese animal terminó en una curtiembre que exporta a Italia?”, cuestionó.

Paraguay afirma estar listo para las normas europeas

Por su parte, Diego Zavala recordó que Paraguay hizo un “esfuerzo institucional inmenso” para cumplir con las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea. El exministro explicó que, históricamente, el cuero paraguayo siempre cumplió con altos estándares de sanidad y calidad (Cuota Hilton), bajo estricta fiscalización europea.

“Tenemos todo el sistema de trazabilidad instalado. Se enviaron muestras para demostrar que el sistema funciona y es así. Atacan donde más duele, en la reputación”, señaló Zavala.

El representante legal de los afectados insistió en que las autoridades nacionales deben “ponerse las pilas” para defender la producción local ante los organismos internacionales.

El objetivo es demostrar que el cuero paraguayo es hoy totalmente trazable y que la industria está preparada para las normativas vigentes, y luchar contra lo que consideran ataques infundados que buscan dañar la economía.