A La Gran 7-30
12 de enero de 2026 - 12:54

AUDIO: Obras del CNC culminarían para el inicio del año lectivo, aseguran autoridades

Las obras en el Colegio Nacional de la Capital (CNC) “Gral. Bernardino Caballero” tiene un 55% de avance.Edgardo Romero