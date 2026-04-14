Tormentas intensas en Paraguay: alertan sobre zonas críticas y horarios de mayor impacto

A nivel regional, se están anunciando fuertes tormentas atípicas, que también llegarán al país mañana. Según explicaron desde Meteorología, caerá una intensa cantidad de agua en poco tiempo y en zonas puntuales, además de intensas ráfagas de viento y fuertes descargas eléctricas.

El titular de la Dirección de Meteorología explicó que el sistema ingresará durante la medianoche y afectará simultáneamente a varias zonas.

“Puede ser primero sur del departamento de Boquerón, Presidente Hayes (…) Puede afectar ya Ñembucú en el transcurso de la medianoche”, detalló.

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Asimismo, señaló que tanto Ñembucú como el sur de Boquerón y Presidente Hayes deben estar en alerta desde las primeras horas de mañana.

Zonas bajo alerta roja

Mingo fue enfático al identificar los puntos más vulnerables. “Nos preocupa sur de Central y Ñembucú”, afirmó.

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También advirtió sobre otros focos de riesgo durante el avance del sistema. “Otro punto álgido puede ser Concepción y Amambay, Canindeyú”, añadió.

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El horario crítico para Asunción y Central

Por otra parte, agregó que el momento más delicado para el área metropolitana será durante la madrugada. Aseguró que el horario más crítico será entre las cuatro y las seis de la mañana, cuando la gente se desplaza para ir a trabajar.

El director aclaró que, si bien toda la zona será afectada, existen sectores con mayor riesgo. “La intensidad más importante (…) no voy a descartar Capital, pero (…) es probable que Limpio y más hacia el sur (…) tengan mayor intensidad”, explicó.

Además, mencionó específicamente a ciudades del sur del departamento Central. “Todo lo que es Ñemby, San Antonio, todo ese sector que esté más al sur de capital”, precisó como zonas sensibles.

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Así irá avanzando el temporal

El experto explicó que el fenómeno avanzará durante la mañana hacia el centro y norte del país, y luego al este. “En el transcurso de la mañana (…) San Pedro, Cordillera, Paraguarí y extendiéndose hasta Ñembucú”, enumeró.

Posteriormente, el sistema continuará su desplazamiento. “Vamos a incorporar (…) Caaguazú, Guairá, Caazapá, extendiéndose incluso hasta Itapúa”, agregó.

Para la tarde y noche, el impacto se trasladará hacia el Este. “Todos los departamentos más esteños: Amambay, Canindeyú, Alto Paraná”, indicó.

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Recomendaciones esenciales

El director alertó que el evento no solo traerá lluvias intensas. “Nuestro boletín habla de vientos entre 70 y 100 kilómetros por hora”, indicó. Por ese motivo, pidió no minimizar otros riesgos asociados.

“Las tormentas (…) pueden generar impactos de viento (…) y las precipitaciones que pueden ser sólidas -en formato de granizos- y líquidas”, explicó.

Mingo recordó que las descargas eléctricas pueden generar daños importantes, afectar electrodomésticos y también el tendido eléctrico de la ANDE. Por ello, recomendó medidas básicas. “Desenchufar todos nuestros equipos (…) para que no estén en la red”, insistió.

En otro momento, el director explicó que en zona Central se registrarían mejoras importantes hacia el final del día. “Va a estar todo hacia el lado más este de nuestro territorio”, expresó.

Finalmente, resaltó la importancia de la prevención ante este tipo de eventos extremos y señaló que por ello se activan las alarmas y se remiten informes a todas las instituciones que deben prepararse para el temporal.. “Tenemos que avisar para poder ser un país resiliente”, expresó.