Meteorología: anuncian otra jornada de lluvias y tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana miércoles en la mayor parte del territorio paraguayo. El jueves aún registraría lluvias en casi todo el país, aunque ya no en la capital.

Las temperaturas en Paraguay registran hoy un leve aumento luego de jornadas frescas. Hoy se esperan máximas de 30 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

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Mañana los índices volverían a bajar y se espera una máxima de 25 grados en la capital. Sin embargo, el jueves la temperatura volvería a subir levemente, con una máxima de 28 grados en Asunción.