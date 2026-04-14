“Bachi” reafirma que no devolverá los casi G. 300 millones: “Me voy a volver millonario con eso”

Cerca de G. 300 millones en concepto de “bonificaciones por responsabilidad” habría percibido entre marzo de 2025 y febrero de 2026 el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), superando el límite establecido por la normativa vigente.

El legislador sostiene que, en su rol de “ordenador de gastos”, puede acceder a un bono adicional equivalente al 50% de su salario. Sin embargo, esta interpretación se basaría en una lectura parcial del decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación 2026, aprobado por la Ley Nº 7609/2025.

El artículo 131 de dicha ley establece que los funcionarios con ingresos iguales o superiores a los de un ministro del Poder Ejecutivo solo pueden recibir bonificaciones de hasta el 25%. Núñez, con un ingreso mensual de G. 42,2 millones, supera el salario de un ministro (G. 26 millones), por lo que quedaría sujeto a ese tope.

Al adjudicarse un 50%, el titular del Congreso habría pasado por alto la cláusula de incompatibilidad prevista en la normativa, duplicando los beneficios que legalmente le correspondían.

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Respuesta del presidente del Congreso

“Bachi” Núñez conversó esta mañana con ABC Cardinal y comenzó cuestionando la publicación: “La tapa del medio donde vos estás (ABC) miente o la persona que estuvo redactando no se informó lo suficientemente”.

Señaló que solicitó informes a la Contraloría General de la República (CGR) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para determinar si existió un cobro irregular.

“Ayer firmé un pedido de dictamen al Ministerio de Economía y a la Contraloría porque yo estoy seguro de lo que digo. Está en la ley desde el 2018. En la ley. Entonces, ¿la ley se discute?”, expresó.

Debate sobre la aplicación de la norma

Al ser cuestionado por haber aplicado la ley en función de intereses personales cuando el Gobierno impulsa una “economía de guerra”, respondió:

“Pasa que el mensaje que vos decís es lo que le conviene seguramente a un sector. Podés decirle a la audiencia que Bachi Núñez cuando asumió, las bonificaciones o gastos de representación se cobraban el 60% y recortamos al 30. Eso nadie iba a decir. Bachi Núñez, como presidente del Congreso, de 300 direcciones disminuyó a 150. Y así sucesivamente”, expresó.

La normativa estaba vigente desde 2018, pero su aplicación comenzó recién en 2024, durante la gestión del cartista. Además, la ley establece su aplicación como una opción y no como una obligación.

Críticas a ABC y comparaciones

El legislador también cuestionó el enfoque del medio y comparó su caso con otras autoridades.

“Sé que para el medio donde vos trabajas probablemente no soy el más adecuado en cuestiones de transparencia. Sí, ustedes una vez hablaron del gobernador de Central que cobró G. 450 millones. Y su presupuesto es creo que de G. 200.000 millones. Mi presupuesto es G. 500.000 millones. Entonces, él cobró más. Pero cobró en base a la ley”, afirmó.

Asimismo, insistió en que no incumplió la normativa. “Ustedes (ABC) pusieron que solo podía cobrar el 25%, eso es para ministros del Poder Ejecutivo. Y es clara la ley. Por eso, hice ese pedido de dictamen, que hoy voy a mandar publicar las notas. Estoy seguro de lo que estoy diciendo”, dijo.

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Renuncia a bonificaciones y postura final

“Bachi” Núñez aseguró que renunció a las bonificaciones cuando el Gobierno planteó recortes en el marco de una “economía de guerra” y no a raíz de las publicaciones periodísticas.

“Cuando el ministro dijo que estamos en la economía de guerra, renuncié. Porque esto era público, esto está en la página. No es que se dieron cuenta ustedes y ahí renuncio. Hace un año, eso está publicado. Cuando el ministro dijo economía de guerra, ahí renuncié”, remarcó.

No devolverá dinero si la ley no le obliga

Ante cuestionamientos sobre una eventual devolución del dinero, respondió: “Si la ley me obliga a devolver, devuelvo. ¿En qué parte de la ley se debe devolver?”.

Justificó además, que aplicó la ley “porque la ley hay que cumplirla, ¿o no?”.

Inclusive, ironizó: “Sí, me voy a volver millonario con eso”. En ese sentido, se le cuestionó que debido a su poder patrimonial no requería del cobro de las bonificaciones.

Al respecto, nuevamente justificó su cobro. “Es lo mismo que cobran los ministros de la Corte y los gobernadores. Entonces, vos ahora vas a cuestionarles a los gobernadores que cobraron y le vas a condecorar a los que no cobraron. Pero después ese que no cobró tiene hechos de corrupción, y ¿cómo se maneja eso?”, apuntó.