Violento asalto en Biggie: joven cajero recibe disparo esta madrugada

El violento robo se registró aproximadamente a las 3:30 en una sucursal ubicada sobre la calle General Romero, a dos cuadras del Hospital Central del IPS. Según testigos, los dos asaltantes llegaron con tapabocas y armas de fuego y fueron directamente a pedir el dinero de la caja.

El comisario Lorenzo Vera, jefe de la Comisaría 12ª, relató que se habría registrado un forcejeo que terminó con el joven de 21 años herido de bala a la altura de la espalda. El trabajador fue identificado como Carlos Andrés Molinas.

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¿Cómo está el cajero herido?

“El personal policial le trasladó inmediatamente al IPS, parecía estable, pero ya está en manos de los profesionales médicos”, señaló con respecto al estado de salud de la víctima.

Datos preliminares indican que los delincuentes terminaron llevando el dinero en efectivo de una caja, que totalizaba aproximadamente G. 1.000.000, y luego huyeron a pie. Los intervinientes solicitaron acceso a las imágenes de circuito cerrado para dilucidar cómo se registró el atraco y buscar identificar a los autores del hecho.

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